Fine settimana di controlli straordinari dei Carabinieri nell’area vesuviana, con operazioni coordinate nei comuni di Ercolano, Portici e Torre del Greco. I militari della Tenenza di Ercolano, con il supporto della Sezione Radiomobile di Torre del Greco e della Stazione di Portici, hanno passato al setaccio il territorio, in particolare attività commerciali e luoghi della movida.

Ercolano: minore in sala scommesse, attività sospesa per 10 giorni

Durante l’ispezione di una sala scommesse in piazza Trieste e Trento a Ercolano, i militari hanno identificato 11 avventori, tra cui un ragazzo di appena 14 anni. Al termine degli accertamenti, è stata disposta la sospensione dell’attività per 10 giorni, mentre al legale rappresentante dell’esercizio è stata comminata una multa da quasi 7.000 euro.

Le violazioni contestate riguardano la presenza di minori all’interno di locali per il gioco d’azzardo, nonché la partecipazione al gioco del minore stesso, entrambe proibite dalla normativa vigente.

Armi lasciate incustodite in casa: denunciato un residente

Nel corso dello stesso servizio, a Ercolano, un cittadino è denunciato per omessa custodia di armi. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato due pistole con relativo munizionamento lasciate incustodite su un tavolino, nonostante in casa fosse presente una cassaforte regolarmente omologata.

Le armi sono ritirate in via cautelare in attesa di accertare la validità del porto d’armi dell’uomo.

Torre del Greco: controlli alla movida e sanzioni stradali

A Torre del Greco, i Carabinieri, in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, hanno effettuato numerosi controlli lungo le principali strade della movida. Il bilancio è di:

94 veicoli controllati

116 persone identificate

15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada

2 giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.