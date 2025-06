Due giovani di 16 e 17 anni denunciati dalla Polizia a Napoli per lesioni personali aggravate in concorso, dopo essere identificati come presunti responsabili dell’aggressione avvenuta ai danni di due turisti in via Acton, all’altezza dell’incrocio con la Galleria della Vittoria.

L’episodio risale alla mattinata di ieri. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, le vittime – due cittadini stranieri in visita a Napoli – avrebbero avuto un diverbio per motivi di viabilità con alcuni giovani a bordo di tre scooter, mentre si trovavano alla guida della propria auto.

La discussione è presto degenerata: i turisti hanno riferito di essere aggrediti con spranghe e catene, riportando ferite e contusioni. Nonostante il tentativo degli aggressori di dileguarsi, le indagini immediatamente avviate dalle forze dell’ordine hanno permesso di risalire rapidamente all’identità di due componenti del gruppo.

I due minori sono rintracciati e deferiti all’autorità giudiziaria, mentre proseguono le attività investigative per individuare gli altri soggetti coinvolti.

L’episodio, che ha suscitato sconcerto anche per la violenza gratuita ai danni di turisti, si inserisce nel più ampio contesto delle problematiche legate alla sicurezza urbana e alla gestione del traffico nel centro cittadino, dove si registrano con frequenza tensioni tra automobilisti e scooteristi.