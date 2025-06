Sta circolando in rete un video che documenterebbe un’aggressione ai danni di una ragazzina. Secondo le prime informazioni, i fatti si sarebbero verificati nel comune di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. A seguito della diffusione delle immagini, la madre della giovane vittima si è recata presso la Tenenza dei Carabinieri di Sant’Antimo per formalizzare una denuncia. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili.

Al momento, gli inquirenti stanno analizzando il filmato e raccogliendo testimonianze utili. L’obiettivo è chiarire il contesto in cui si è svolta l’aggressione e accertare eventuali responsabilità penali.

Le autorità invitano a non diffondere ulteriormente il video, al fine di tutelare la privacy della minorenne coinvolta e non compromettere le indagini in corso.