Il Ministero dell’Interno ha disposto la modifica parziale e la riapertura dei termini del concorso per l’assunzione di 1.248 funzionari. L’aggiornamento recepisce la sentenza n. 753/2025 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, al fine di consentire la partecipazione anche ai soggetti non in possesso della cittadinanza italiana, nei casi previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001.

Ripartizione dei posti per profilo professionale

350 posti – Funzionario Amministrativo

514 posti – Funzionario Economico-Finanziario

49 posti – Funzionario Statistico

182 posti – Funzionario Informatico

3 posti – Funzionario Tecnico

150 posti – Funzionario Linguistico

Requisiti e Titoli di Studio

Funzionario Amministrativo (Codici A.1, A.2)

CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO

Titoli richiesti:

Laurea Magistrale: LMG/01, LM-16, LM-19, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-76, LM-77, LM-81, LM-82, LM-83, LM-85, LM-87, LM-88, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93

Laurea Triennale: L-14, L-16, L-18, L-20, L-33, L-36, L-37, L-40, L-41

Funzionario Economico-Finanziario (Codici B.1, B.2)

Titoli richiesti:

Laurea Magistrale: LMG/01, LM-16, LM-19, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-76, LM-77, LM-81, LM-82, LM-83, LM-88, LM-90

Laurea Triennale: L-14, L-16, L-18, L-20, L-33, L-36, L-37, L-40, L-41

Funzionario Statistico (Codice C.1)

Titoli richiesti:

Laurea Magistrale: LM-16, LM-56, LM-82, LM-83

Laurea Triennale: L-41

Funzionario Informatico (Codice D.1)

Titoli richiesti:

Laurea Magistrale: LM-17, LM-18, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-35, LM-40, LM-44, LM-66, LM-91

Laurea Triennale: L-7, L-8, L-31, L-35

Funzionario Tecnico (Codice E.1)

Titoli richiesti:

Laurea Magistrale: LM-3, LM-4, LM-10, LM-22, LM-23, LM-24, LM-26, LM-27, LM-28, LM-30, LM-35, LM-48

Laurea Triennale: L-7, L-17, L-21, L-23

Funzionario Linguistico (Codici F.1–F.9)

Titoli richiesti:

Laurea Magistrale: LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-94

Laurea Triennale: L-11, L-12

Documenti e Allegati

Bando aggiornato (PDF)

Modifica e proroga termini (PDF)

FAQ (PDF)

Delibera e motivazioni (PDF)

Come candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale INPA entro e non oltre le ore 23:59 del 10 luglio 2025.