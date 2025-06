La sanità campana è in lutto per la scomparsa improvvisa del dottor Gaetano Pane, medico di 48 anni originario di Nocera Inferiore, deceduto dopo aver concluso il suo turno di lavoro presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria dell’Olmo a Cava De ‘Tirreni.

Colto da un malore fulminante dopo il turno in ospedale

Secondo quanto riportato da ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, portale che tutela la figura dei medici italiani, il dottor Pane è stato colto da un malore improvviso mentre si stava dirigendo verso la propria auto, nel parcheggio esterno della struttura sanitaria. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Chi era il dottor Gaetano Pane

Gaetano Pane era un medico specializzato in chirurgia toracica, in servizio sia all’ospedale di Cava de’ Tirreni che all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Apprezzato non solo per la sua grande professionalità, ma anche per l’umanità e la disponibilità con cui si rapportava ai pazienti, lascia un vuoto profondo tra colleghi, pazienti e nella comunità.

Il cordoglio sui social: “Mancherai tantissimo, Gaetano”

Sono centinaia i messaggi di cordoglio e affetto apparsi sui social nelle ore successive alla notizia. Sui gruppi locali, in particolare su “I Love Nocera”, si leggono testimonianze cariche di emozione. Un utente scrive:

“Cosa potrei dire di te, Gaetano… Caro, disponibile, generoso, dolce ragazzo e ottimo medico. Non ho parole, solo lacrime agli occhi. Mancherai tantissimo a chi ti ha conosciuto e ti ha voluto bene.”

Altri messaggi sottolineano il grande legame che il medico aveva con il suo territorio e con i suoi pazienti:

“Spero che tu possa ora splendere nel cielo, libero da ogni sofferenza, accolto tra le braccia degli angeli e di Dio, accanto al tuo amato papà.”