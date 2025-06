Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, alle ore 23:37, lungo la Strada Statale 18, nei pressi del comune di Eboli, in provincia di Salerno. Cinque autovetture sono rimaste coinvolte in un maxitamponamento, provocando il ferimento di otto persone.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, che ha messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per prestare i primi soccorsi.

Le otto persone ferite, tutte coinvolte nel sinistro, sono state trasportate con urgenza presso gli ospedali di Eboli e Battipaglia per i necessari accertamenti clinici e le cure mediche del caso.

Viabilità rallentata

A causa dell’incidente, il traffico sulla SS18 ha subito forti rallentamenti per diverse ore. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Le cause del tamponamento

Al momento non sono ancora note le cause precise dell’incidente. Si ipotizza un possibile mancato rispetto delle distanze di sicurezza o un improvviso ostacolo sulla carreggiata, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a fare piena luce sull’accaduto.