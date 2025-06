L’INPS si prepara a pubblicare uno dei concorsi pubblici più attesi del 2025, con oltre 1.500 nuove assunzioni previste nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027. Una grande opportunità per chi è in possesso del solo diploma di scuola superiore e cerca un lavoro stabile nella Pubblica Amministrazione.

Concorso INPS 2025: i profili richiesti

Secondo quanto anticipato nel PIAO, il concorso porterà all’assunzione di 1.530 nuovi assistenti. Le figure ricercate sono suddivise in:

960 assistenti ai servizi

(per attività di front office, gestione pratiche e segreteria)

500 assistenti informatici

(per la manutenzione di sistemi, infrastrutture IT e supporto tecnologico, con focus su intelligenza artificiale)

31 assistenti tecnici

(per funzioni progettuali e gestionali, richiesto diploma tecnico)

16 insegnanti interni

(per attività di formazione del personale)

14 operatori amministrativi

(con competenze gestionali e organizzative)

Chi può partecipare: requisiti generali e specifici

Il concorso sarà aperto anche a diplomati, con requisiti variabili a seconda del profilo scelto:

Diploma tecnico-informatico per assistenti informatici, Diploma da geometra o perito per assistenti tecnici, Diploma generico per assistenti ai servizi

In aggiunta, i requisiti generali includono:

Maggiore età

Cittadinanza italiana o UE (o permesso valido per i cittadini extra-UE)

Pieno godimento dei diritti civili e politici

Nessuna condanna penale o causa di esclusione dal pubblico impiego

Prove d’esame e modalità di candidatura

Il bando ufficiale del concorso INPS 2025 è atteso a breve. Le prove selettive previste saranno:

Prova scritta a risposta multipla

Prova orale (in alcuni casi)

Eventuale prova preselettiva

Valutazione dei titoli (es. certificazioni linguistiche, informatiche, esperienze pregresse)

Le materie d’esame potrebbero includere:

Diritto amministrativo

Legislazione sociale

Diritto del lavoro

Contabilità pubblica

Informatica e inglese (per alcuni profili)

Le domande di partecipazione andranno presentate online sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it

), con accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Come prepararsi

Considerata la competitività del concorso e l’elevato numero di candidati attesi, è consigliabile iniziare subito lo studio delle materie principali, utilizzando manuali specifici per concorsi pubblici INPS. I profili più tecnici potrebbero richiedere una preparazione mirata anche in informatica e nuove tecnologie.