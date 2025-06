Manca poco all’Esame di Stato 2025, che coinvolgerà 524.415 studenti, di cui 511.349 interni e 13.066 esterni. Le prove inizieranno mercoledì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici.

Prove e calendario

18 giugno – Prima prova scritta: Italiano

19 giugno – Seconda prova scritta: materia caratterizzante dell’indirizzo

Terza prova – Prevista solo in alcuni indirizzi (come nei licei internazionali o nelle scuole con sperimentazioni specifiche)

Colloquio orale – Al termine degli scritti, con data stabilita dalla singola commissione

Cosa aspettarsi alla prima prova

Grande attesa per il tradizionale toto-tracce: tra le ipotesi più quotate figurano autori come Italo Calvino, di cui nel 2023 è stato celebrato il centenario dalla nascita, oppure figure centrali del Novecento come Pasolini, Pirandello o Montale. Non mancano i possibili spunti di attualità: intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, guerre e geopolitica, educazione emotiva o digitale.

I candidati dovranno scegliere tra diverse tipologie di tracce:

Analisi del testo (tipologia A)

Testo argomentativo (tipologia B)

Tema di attualità o di ordine generale (tipologia C)

Un esame sotto il caldo torrido

In un contesto di temperature roventi che stanno colpendo l’Italia da nord a sud, gli studenti affrontano le ultime giornate di studio e ripasso in condizioni climatiche difficili, aumentando stress e fatica.