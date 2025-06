Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. A perdere la vita sono stati Matteo Ferrara, carabiniere 23enne in servizio alla Tenenza di San Giuliano Milanese, e la fidanzata Melissa Rea, anche lei originaria del luogo.

Una famiglia legata all’Arma dei Carabinieri

Matteo, residente nella frazione Rongolise, apparteneva a una famiglia da sempre legata all’Arma: il padre, ex militare ora nei ruoli civili, e il fratello, attualmente carabiniere in servizio a Enna. Melissa, invece, abitava nella frazione Piedimonte. Il giovane carabiniere era rientrato in paese da pochi giorni per trascorrere un periodo di ferie.

Lo schianto mentre si dirigevano verso il mare

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Stradale di Caserta (Distaccamento di Cellole) e dal Commissariato di Sessa Aurunca, l’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lungo una strada provinciale che conduce alla statale Appia. La coppia era in sella a uno scooter, probabilmente diretta verso la costa.

Durante il tragitto, il mezzo su cui viaggiavano avrebbe impattato violentemente contro un’autovettura. L’urto ha provocato il violento sbalzamento dei due giovani, che sono finiti fuori strada. Le ferite riportate sono risultate fatali: entrambi sono deceduti poco dopo l’impatto.

Indagini in corso sulla dinamica

Il conducente dell’auto coinvolta si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Le forze dell’ordine stanno ora acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.