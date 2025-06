Una serata di violenza brutale e terrore ha sconvolto la città di Tivoli, dove una donna è stata selvaggiamente picchiata dal compagno, accecato dalla gelosia per una semplice foto pubblicata su Instagram. A scatenare la furia dell’uomo è stato un post in cui la donna appariva in compagnia di amici: «Un colpo per ogni like», avrebbe detto mentre la colpiva ripetutamente.

La ricostruzione dell’aggressione

L’episodio è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe prima minacciato di morte la vittima telefonicamente, quindi si è introdotto nell’abitazione passando da una finestra. All’interno ha dato il via a un vero e proprio raid punitivo, colpendola con estrema violenza.

La scena di violenza è proseguita anche all’esterno della casa, dove l’uomo ha continuato ad aggredirla, fino all’intervento provvidenziale di una vicina che ha dato l’allarme. L’aggressore ha minacciato anche lei, dicendole:

«Se mi fai arrestare, metto una tacca a ogni giorno di galera. Quando esco, sono guai tuoi.»

L’intervento della Polizia e l’attivazione del Codice Rosa

Inizialmente la donna non aveva sporto denuncia, ma i medici del pronto soccorso di Tivoli, insospettiti dai lividi e gonfiori evidenti, hanno attivato il protocollo Codice Rosa, coinvolgendo immediatamente la Polizia di Stato.

Agli agenti la vittima ha poi raccontato anni di violenze, soprusi e minacce subiti in silenzio. Il pubblico ministero, preso atto delle gravi accuse e delle prove raccolte, ha richiesto una misura cautelare immediata.

Custodia cautelare in carcere per l’aggressore

Il 19 giugno, il GIP del Tribunale di Tivoli ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere, con l’accusa di atti persecutori e lesioni aggravate. Attualmente l’aggressore si trova detenuto in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.