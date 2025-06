Una drammatica vicenda ha sconvolto il centro storico di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Nella giornata di oggi, una coppia di coniugi è stata ritrovata senza vita all’interno della propria abitazione. Le vittime sono Mary Bonanno, 49 anni, e Francesco Campagna, 55 anni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Marsala, la scena del ritrovamento appare compatibile con l’ipotesi di un omicidio-suicidio. La donna è stata trovata priva di vita nell’androne dell’abitazione, con evidenti ferite alla testa, probabilmente provocate da un corpo contundente. Il corpo del marito, invece, è stato rinvenuto nel cortile interno, apparentemente a seguito di una caduta dal tetto dell’edificio.

L’ipotesi investigativa attualmente più accreditata è che l’uomo abbia ucciso la moglie, per poi togliersi la vita gettandosi nel vuoto. Tuttavia, al momento, nessuna pista viene esclusa, e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica e il movente del gesto.

Nessuna denuncia pregressa per violenze o litigi

Un elemento che complica la comprensione dell’accaduto è l’assenza di segnalazioni o denunce pregresse. I militari hanno infatti confermato che non risultano precedenti episodi di violenza o segnalazioni di dissidi all’interno della coppia. Nessuno dei due coniugi aveva presentato querele o richiesto interventi per motivi familiari.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo, anche il medico legale e il magistrato di turno. Le indagini sono ancora in corso, e si attendono i risultati dell’autopsia e degli accertamenti tecnici per confermare la dinamica dell’accaduto.