Scene da Far West nel cuore di Eboli. Una coppia, marito e moglie, è stata travolta per ben due volte da un automobilista risultato poi in stato di ebbrezza, che ha immediatamente fatto perdere le proprie tracce dopo l’incidente.

L’episodio si è verificato in via Nobile, una zona centrale della città. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, il conducente, alla guida di una Fiat Grande Punto, avrebbe investito i due coniugi una prima volta. Successivamente, senza fermarsi per prestare soccorso, li avrebbe colpiti nuovamente, per poi fuggire imboccando una strada in senso vietato.

Alcuni passanti sarebbero riusciti a riconoscere il pirata della strada, dettaglio che potrebbe risultare decisivo per le indagini attualmente in corso. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare l’autore del grave gesto.

Le condizioni dei due feriti non sono ancora note nel dettaglio. Tuttavia, si teme che l’impatto possa aver causato gravi conseguenze, soprattutto considerando la dinamica dell’accaduto.