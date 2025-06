Operazioni di controllo del territorio condotte dal personale della polizia municipale hanno portato al sequestro di merce contraffatta e al rinvenimento di un drone sospetto nei pressi del carcere di Poggioreale.

In via Alessandro Poerio, gli agenti hanno sequestrato 1.343 confezioni di cuffie wireless recanti il marchio Apple contraffatto, che erano vendute da un ambulante privo di qualsiasi autorizzazione. Il responsabile è deferito all’autorità giudiziaria per i reati connessi alla contraffazione e al commercio abusivo.

Sempre nell’ambito dei controlli, e su segnalazione del personale ANM, una seconda operazione si è svolta in via Domenico Aulisio, a poca distanza dalla Casa Circondariale di Poggioreale. Qui gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto e posto sotto sequestro un drone artigianalmente modificato, dotato di telecamera e componenti elettronici. Secondo le prime ipotesi investigative, il dispositivo potrebbe essere utilizzato per il trasporto di materiali vietati all’interno del carcere.

Le indagini proseguono al fine di accertare le responsabilità e l’eventuale rete di supporto dietro l’utilizzo del drone.