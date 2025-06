Un pomeriggio di mare si è trasformato in tragedia a Margherita di Savoia, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua. La vittima è Manuel Sandu, nato nel 2011 e residente a San Ferdinando di Puglia.

Il dramma si è consumato intorno alle 16.25 sulla riviera sud della cittadina balneare. Alcuni bagnanti hanno notato il giovane in difficoltà e hanno immediatamente allertato i soccorsi del 118. All’arrivo sul posto, i sanitari hanno trovato il ragazzo in arresto cardiaco. Sono state avviate subito le manovre di rianimazione, con l’uso del defibrillatore, e si è proceduto al trasferimento in elisoccorso verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Nonostante gli sforzi, però, per il 14enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto di Margherita di Savoia per gli accertamenti di rito.