Operazione ad “Alto Impatto” nella notte tra sabato e domenica a Castellammare di Stabia (Napoli): i Carabinieri della Compagnia stabiese, insieme alla Polizia Municipale, hanno presidiato le aree più sensibili del centro cittadino con una massiccia attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale, al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela del decoro urbano.

Le zone controllate e gli obiettivi dell’operazione

I controlli si sono concentrati nel cuore della città, in particolare nella cosiddetta “zona rossa” della movida, dove spesso si registrano episodi di degrado, irregolarità e violazioni del Codice della Strada.

I risultati dell’operazione

Durante l’attività notturna, sono state controllate 34 autovetture e identificate 98 persone, di cui 31 già note alle forze dell’ordine. Il bilancio finale è corposo:

1 persona allontanata dalla zona rossa per attività reiterata di parcheggiatore abusivo, 1 persona denunciata per guida senza patente (revocata), 1 persona denunciata per esercizio abusivo di parcheggiatore, 1 imprenditore sanzionato per occupazione abusiva della sede stradale da parte del proprio esercizio commerciale

Pioggia di multe: 26 violazioni, oltre 10.000 euro

Il controllo alla circolazione stradale ha portato a 26 contravvenzioni per violazioni varie, per un totale di 10.268 euro in sanzioni amministrative. Nello specifico:

13 multe per mancata revisione, 1 guida senza patente, 3 per uso del cellulare alla guida, 2 per mancanza documenti, 2 per mancata copertura assicurativa, 2 per inosservanza dell’alt, 1 per guida senza casco, 1 per mancato uso cinture di sicurezza, 1 per divieto di sosta

Obiettivo: sicurezza e rispetto delle regole

L’operazione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel controllo della movida cittadina, sempre più al centro dell’attenzione per garantire sicurezza, legalità e decoro in aree ad alta frequentazione, specialmente nei fine settimana.