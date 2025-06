Grave incidente nella serata di ieri a Maiori, in provincia di Salerno, dove una donna di 52 anni e la figlia di appena 7 sono travolte da uno scooter mentre attraversavano la strada sul lungomare cittadino. Le due, entrambe salernitane, sono rimaste ferite in modo serio e sono trasportate d’urgenza in ospedale dal personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è particolarmente violento: madre e figlia sono scaraventate sull’asfalto, riportando lesioni multiple. Al momento, la prognosi è riservata per entrambe, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Amalfi, incaricati di effettuare i rilievi e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per comprendere con maggiore precisione come si siano svolti i fatti.