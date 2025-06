Un drammatico episodio si è verificato nella notte a Teano, in provincia di Caserta. Una ragazza di 14 anni si è lanciata dal balcone della propria abitazione al culmine di una discussione con i genitori. Secondo quanto ricostruito, il diverbio, nato per motivi apparentemente futili, si è rapidamente intensificato, fino al gesto improvviso della giovane.

La minore si è gettata da un’altezza di circa cinque metri, riportando numerose fratture. Le grida dei familiari hanno allarmato i vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118, giunto poco dopo sul posto, ha trovato la ragazza cosciente, ma in condizioni critiche.

Trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è attualmente ricoverata con una prognosi riservata. Nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e per ricostruire il contesto familiare e psicologico che ha portato al gesto. L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza dell’ascolto e del supporto emotivo tra le mura domestiche, soprattutto in età adolescenziale.