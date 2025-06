Un acceso litigio è degenerato in violenza sulla spiaggia libera di Lago, frazione marina di Castellabate, in provincia di Salerno. Protagonisti della vicenda due uomini, rispettivamente di 64 e 36 anni, entrambi originari della provincia di Napoli.

Il cane in spiaggia non era ammesso

Tutto è iniziato quando il 64enne si è presentato sul litorale con il proprio cane, nonostante un’ordinanza comunale vieti l’accesso degli animali alle spiagge libere del territorio. A far notare l’infrazione è stato un altro bagnante, di 36 anni, che ha richiamato l’attenzione sul regolamento in vigore.

Dalle parole ai fatti: scatta l’aggressione

La discussione è rapidamente degenerata: dalle parole si è passati alle mani. Il proprietario del cane ha aggredito il 36enne, provocandogli ferite tali da rendere necessario l’intervento del 118. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi.

Intervento della Polizia Locale e sanzioni

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e verificato la violazione dell’ordinanza comunale. Il 64enne è stato multato per aver portato l’animale in spiaggia, in spregio al regolamento vigente.