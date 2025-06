Un drammatico episodio si è verificato a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua (Caserta), dove un ragazzo di 17 anni, Alagie Sabally, di origine gambiana, è stato ucciso a coltellate durante una lite avvenuta nella cucina di una nota masseria della zona.

I fatti

Secondo quanto ricostruito finora, la lite sarebbe scoppiata all’interno del ristorante della struttura dove il giovane era chiamato a lavorare per la sola giornata. Alagie, infatti, era ospite di un centro per migranti e si trovava in cucina per prestare aiuto allo chef e al suo staff, sebbene restino da chiarire le modalità del suo impiego, in particolare l’esistenza di un eventuale contratto di lavoro regolare.

Durante la discussione, degenerata rapidamente in violenza, il 17enne è rimasto colpito con diverse coltellate. Nell’aggressione sono rimasti feriti anche un uomo, probabilmente coinvolto direttamente nel litigio, e una donna, che avrebbe tentato di separare i due contendenti.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo ogni elemento utile per accertare le responsabilità. Al momento, gli inquirenti stanno anche verificando se il ragazzo stesse lavorando in modo regolare e quali fossero le condizioni contrattuali in base alle quali era chiamato a prestare servizio.

Inoltre, è in corso l’identificazione certa delle persone coinvolte nella lite e la ricostruzione dettagliata dei fatti, avvenuti in un ambiente lavorativo in cui, evidentemente, si è sviluppato un conflitto violento e fatale.