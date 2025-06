Una giornata di festa si è trasformata in dramma a Terracina, dove un battesimo è degenerato in una violenta lite familiare. Durante il ricevimento in un noto ristorante della città, un acceso diverbio è sfociato in un’aggressione brutale: la nonna della bambina è rimasta colpita dal genero, padre della piccola, sotto gli occhi increduli dei presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – visibilmente alterato dall’alcol – avrebbe sferrato un pugno al torace della donna, facendola crollare a terra priva di sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi: la vittima è trasportata d’urgenza all’ospedale locale, dove si trova ora ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione, intubata e in prognosi riservata.

L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e arrestato con l’accusa di violenza domestica e lesioni personali gravi. L’episodio ha sconvolto l’intera comunità, sollevando preoccupazione per l’ennesimo caso di violenza in ambito familiare.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dei fatti e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.