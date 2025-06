Potrebbe partire già nell’estate 2025 la nuova Linea 7 della metropolitana regionale di Napoli, un’infrastruttura attesa da tempo e gestita da EAV. L’annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto aggiornamento settimanale via social.

«Dovrebbe partire quest’estate la Linea 7», ha dichiarato De Luca, specificando che si attende ancora l’autorizzazione definitiva da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. A metà aprile, si era già svolto con esito positivo il primo test notturno lungo il tracciato.

Un’infrastruttura strategica per studenti e pendolari

Il nuovo tracciato collegherà la stazione Soccavo della Circumflegrea con Edenlandia sulla linea Cumana, passando per la stazione di Monte Sant’Angelo. Quest’ultima sarà dotata di uscite verso l’Università e il quartiere Traiano, valorizzate dalla presenza di due opere dell’artista Anish Kapoor.

La linea, lunga circa 2,5 km, si sviluppa per 500 metri in trincea e 2 km in galleria a doppio binario. L’opera nasce con l’obiettivo di favorire l’interscambio tra la Circumflegrea e la Cumana, offrendo così una soluzione di trasporto su ferro più efficiente soprattutto agli studenti universitari, grazie al collegamento diretto con il campus di Monte Sant’Angelo.

Fermate previste e lavori eseguiti

Le fermate intermedie includono Parco San Paolo, via Terracina, viale Giochi del Mediterraneo e infine Edenlandia, con possibilità di scambio diretto con la Cumana. Nella stazione di Soccavo, nodo cruciale del progetto, sono stati completati diversi lavori, tra cui una nuova banchina, il prolungamento dei sottopassi, il rinnovamento degli impianti e la creazione di un’area verde.