Lidl Italia ha avviato un’importante campagna di assunzioni, che coinvolge complessivamente 475 nuove unità da inserire all’interno della rete nazionale composta da 750 punti vendita e 12 centri logistici. Si tratta di un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un impiego stabile in un’azienda in costante crescita nel settore della grande distribuzione organizzata.

Le figure professionali attualmente richieste sono diverse e spaziano da ruoli operativi nei negozi a posizioni di responsabilità nella gestione e nella logistica. L’azienda è infatti alla ricerca di candidati per i ruoli di operatore e addetto alle vendite, anche in modalità part-time e a chiamata. Inoltre, vi sono possibilità di inserimento come commesso specializzato, assistant store manager e store manager. Per chi ambisce a una carriera manageriale, sono disponibili posizioni come capo filiale e capo area.

Per candidarsi a una delle offerte di lavoro attualmente attive, è sufficiente visitare la pagina ufficiale del sito Lidl dedicata alle selezioni, all’indirizzo: https://lavoro.lidl.it/come-candidarsi

. Qui è possibile consultare tutte le opportunità disponibili e inviare la propria candidatura online.

Accanto alle posizioni più operative, Lidl propone anche percorsi dedicati ai neolaureati. In particolare, sono aperte le selezioni per 15 partecipanti al Graduate Program Generazione Talenti, un’iniziativa rivolta a chi ha appena concluso il proprio percorso universitario e desidera intraprendere un’esperienza formativa e professionale strutturata. Il programma ha una durata di dodici mesi e prevede un contratto di lavoro retribuito sin dal primo giorno.

Durante questo periodo, i giovani selezionati avranno l’opportunità di ricevere una formazione sul campo, affiancando colleghi esperti e sperimentando diverse funzioni aziendali attraverso la job rotation. Le aree di inserimento comprendono vendite, logistica, acquisti, flusso merci e immobiliare. Questo progetto si configura come un primo concreto passo nel mondo del lavoro, pensato per offrire una crescita professionale solida e progressiva.

Per maggiori informazioni sul Graduate Program e per candidarsi, è possibile consultare la sezione dedicata ai neolaureati disponibile su https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato.