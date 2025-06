Una lettera anonima contenente minacce esplicite e inquietanti è stata recapitata al colonnello Antonio Piricelli, comandante della Polizia Locale di Afragola dal 2004. Nel testo, redatto con toni intimidatori, si leggono frasi come: “Non fare troppo lo sceriffo, stai esagerando con sequestri, denunce, arresti… qui c’è tranquillità e pace. Ascoltaci per il tuo bene, fai il bravo, altrimenti saremo costretti…”. A rendere il contenuto ancora più minaccioso, il disegno di una pistola e una croce.

Azioni sul territorio e risultati ottenuti

Il colonnello Piricelli è noto per il suo impegno costante sul fronte della legalità, con numerose operazioni di Polizia Giudiziaria portate avanti in questi anni. Tra gli interventi più recenti, si segnala un arresto in flagranza per incendio doloso di rifiuti speciali, l’avvio di indagini in ambito di prostituzione con il fermo di due soggetti e il sequestro di un immobile adibito ad appuntamenti.

Sul fronte ambientale, Piricelli ha promosso numerosi sequestri legati alla Terra dei Fuochi, individuando terreni trasformati in discariche abusive e attività irregolari che operavano in violazione delle norme ambientali. Non sono mancati inoltre controlli e sequestri per reati in materia edilizia, così come azioni contro il maltrattamento di animali, che hanno portato al sequestro di cani e cavalli.

Contrasto al lavoro nero e alle devianze sociali

Nel suo operato rientrano anche indagini relative allo sfruttamento del lavoro nero, denunce per diffamazione a mezzo social, e l’emissione di Daspo urbani contro parcheggiatori abusivi. In più occasioni, il comandante ha avviato inchieste sui cosiddetti “furbetti del cartellino”, denunciando dipendenti pubblici per assenteismo.

Carriera e incarichi

Il colonnello Piricelli ha ricoperto incarichi in numerosi Comandi della Polizia Locale, tra cui Casavatore, Crispano, Sant’Antimo, Saviano (in occasione del Carnevale 2020), Portico di Caserta, Casandrino, San Marcellino, Aversa e Caserta. In ognuna di queste realtà ha ottenuto risultati rilevanti, anche sul piano investigativo.

Tra le sue azioni figurano arresti per furto, estorsione, tentata lesione, interruzione di pubblico servizio e ricettazione. Ha inoltre condotto indagini legate al Codice Rosso, con particolare attenzione ai reati di stalking e violenza domestica.

Componente della Cabina di Regia della Terra dei Fuochi

Infine, Piricelli è membro della Cabina di Regia della Terra dei Fuochi, istituita presso la Prefettura di Napoli, dove contribuisce alle strategie di contrasto agli sversamenti illeciti e ai crimini ambientali.