È prevista per fine giugno 2025 la chiusura temporanea di una tratta della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Lo ha comunicato ufficialmente ANM (Azienda Napoletana Mobilità) attraverso una nota stampa.

Quali stazioni saranno coinvolte?

Il tratto interessato dai lavori sarà quello compreso tra le stazioni di Piscinola e Colli Aminei, comprendendo quindi anche le fermate di Frullone, Chiaiano e il capolinea di Scampia. Questo intervento si rende necessario per consentire il rifacimento completo dei binari lungo il tratto nord della linea metropolitana.

Quando inizieranno i lavori?

Secondo quanto precisato da ANM, l’inizio dei lavori è previsto non prima del 20 giugno 2025. La durata complessiva dell’intervento sarà di circa tre mesi, a causa della complessità tecnica delle attività previste, che non possono essere svolte esclusivamente in orario notturno.

Servizi alternativi: previsti bus sostitutivi

Per ridurre i disagi agli utenti, ANM attiverà un servizio di autobus sostitutivi che garantiranno la continuità del collegamento tra le stazioni coinvolte nella chiusura. L’azienda fa sapere che comunicherà con adeguato anticipo la data esatta di avvio dei lavori, fornendo anche tutti i dettagli operativi relativi al servizio sostitutivo su gomma.

Impatti sulla mobilità cittadina

La chiusura temporanea del tratto nord della Linea 1 rappresenta un intervento significativo per la mobilità dell’area metropolitana di Napoli, in particolare per i pendolari delle zone collinari e periferiche come Scampia, Chiaiano e Piscinola. Tuttavia, l’intervento si inserisce in un più ampio piano di manutenzione e potenziamento infrastrutturale volto a garantire maggiore sicurezza e affidabilità del servizio nel lungo periodo.