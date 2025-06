Proseguono i lavori sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, una delle opere strategiche del sistema ferroviario italiano. Dal 8 al 15 giugno 2025, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà interventi infrastrutturali sulla linea Cancello – Benevento, necessari per il completamento dei lotti Frasso Telesino – Telese e Telese – Vitulano, in vista della loro attivazione prevista per la seconda metà del 2026.

I numeri del cantiere

Periodo di intervento: dall’8 giugno ore 23.00 al 15 giugno ore 1.00

Personale coinvolto: circa 200 addetti al giorno

Investimento previsto: circa 746 milioni di euro

Sospensione della circolazione ferroviaria

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione sarà interrotta tra le stazioni di Frasso Telesino-Dugenta e Benevento. Di seguito le principali modifiche alla circolazione ferroviaria.

Modifiche ai treni a lunga percorrenza

Frecciarossa e Frecciargento

I treni delle relazioni Roma – Benevento – Foggia – Bari – Lecce sono limitati a Caserta.

La tratta a sud di Caserta sarà cancellata durante il periodo dei lavori.

Intercity

Dal 9 al 14 giugno, i treni: Intercity 703/704 Roma – Taranto, Intercity 715/716 Napoli – Bari

subiscono:

variazioni di orario e numero

cancellazioni parziali tra Caserta e Benevento

sostituzioni con autobus

Il treno Intercity Notte 788 Lecce – Roma dell’8 giugno è cancellato, sarà anticipato al 7 giugno.

Il 13 giugno, sono cancellati:

Intercity 705 Roma – Taranto

Intercity Notte 789 Roma – Lecce

Modifiche ai treni regionali

Treni regionali delle relazioni:

Benevento – Caserta – Cassino, Benevento – Napoli, Benevento – Roma

sono cancellati tra Benevento e Frasso Telesino-Dugenta/Caserta.

Alcuni treni della relazione Napoli – Caserta – Cassino subiranno modifiche d’orario.

Ritorno alla normalità

La circolazione ferroviaria tra Roma e la Puglia sarà completamente ripristinata a partire dal 15 giugno 2025.