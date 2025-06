Da lunedì 30 giugno 2025 a domenica 31 agosto 2025 saranno attive chiusure programmate, in modalità continuativa 24 ore su 24, delle rampe di svincolo in corrispondenza di via Cilea sulla Tangenziale di Napoli. Le restrizioni si rendono necessarie per consentire interventi strutturali di adeguamento statico e sismico dei viadotti, conformemente alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

Le chiusure nel dettaglio

Dalle ore 06:00 di lunedì 30 giugno 2025 alle ore 00:00 di martedì 29 luglio 2025:

Chiusura totale della rampa di uscita verso via Cilea.

Itinerari alternativi consigliati: uscita via Caldieri o uscita via Pigna.

Dalle ore 00:00 di martedì 29 luglio 2025 alle ore 24:00 di domenica 31 agosto 2025:

Chiusura della rampa di ingresso in Tangenziale da via Cilea.

Itinerari alternativi consigliati: ingresso da via Caldieri o da via Pigna.

I motivi dell’intervento

I lavori rientrano infatti in un più ampio programma di manutenzione straordinaria volto a garantire la sicurezza e la durabilità delle infrastrutture viarie, attraverso l’adeguamento alle normative antisismiche vigenti. L’intervento riguarda in particolare le rampe di svincolo di via Cilea, interessate da opere di rinforzo statico e miglioramento sismico.

Scelta del periodo estivo

Come spiegato in una nota ufficiale da Tangenziale di Napoli, i lavori sono stati programmati nel periodo estivo, in coincidenza con la chiusura degli istituti scolastici, per ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino e agevolare la mobilità durante il rientro dalle vacanze.

“Si tratta di un intervento indispensabile per garantire la sicurezza della rete infrastrutturale – si legge infatti nella comunicazione – e la scelta del periodo tiene conto della necessità di limitare i disagi per i cittadini”.

Raccomandazioni per gli utenti

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale, a seguire i percorsi alternativi indicati e a pianificare in anticipo gli spostamenti, soprattutto durante le fasce orarie di maggiore affluenza.