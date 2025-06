Nuova occasione di lavoro nel settore pubblico: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando di concorso 2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici. Una vera e propria svolta per chi sogna un impiego stabile, ben retribuito e con prospettive di crescita professionale.

L’iniziativa è aperta a candidati in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, ed è finalizzata al potenziamento delle attività catastali e cartografiche su tutto il territorio nazionale.

Perché partecipare: uno stipendio competitivo e un posto fisso nella Pubblica Amministrazione

Il concorso offre l’accesso a una posizione a tempo pieno e indeterminato, con una retribuzione mensile di circa 2.300 euro, pari a oltre 30.000 euro annui, calcolando le tredici mensilità previste.

Questo significa:

Entrata stabile e garantita

Prospettive di carriera interna

Equilibrio tra vita privata e professionale

Accesso a benefit pubblici e previdenziali

Chi può partecipare: titoli richiesti e requisiti

Secondo quanto riportato da Brocardi.it, il bando è stato pubblicato il 14 giugno 2025. Per partecipare è necessario:

Essere cittadino italiano o UE

Essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica in:

Architettura

Ingegneria civile, edile o equipollente

Godere dei diritti civili e politici

Non avere condanne penali o procedimenti in corso

Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego

Scadenza per la domanda: 14 luglio 2025

Le mansioni del ruolo: cosa farai se selezionato

I 250 funzionari selezionati si occuperanno di attività tecniche complesse, tra cui:

Ispezioni e verifiche sul territorio

Aggiornamento e gestione dei dati catastali

Rilievi topografici e cartografici

Redazione di perizie e stime immobiliari

Collaborazione con l’Osservatorio del Mercato Immobiliare

Rapporti con il pubblico e studi tecnico-normativi

Il profilo richiesto è tecnico, ma con forti capacità relazionali, precisione e competenza normativa.

Come fare domanda: procedura online sul portale dell’Agenzia delle Entrate

La candidatura avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it

). Per accedere al sistema è necessario utilizzare:

SPID

CIE

CNS

Una volta effettuato l’accesso, potrai compilare il form e allegare la documentazione richiesta, tra cui:

Curriculum aggiornato

Copia del titolo di studio

Eventuali titoli preferenziali

Il concorso Agenzia delle Entrate 2025 per 250 funzionari è una delle opportunità più concrete e prestigiose dell’anno per ingegneri e architetti. Un’occasione per costruire un futuro stabile, basato sul merito, con uno stipendio competitivo e la solidità del settore pubblico.