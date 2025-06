La scuola non si ferma, neppure in estate. Figuriamoci se può fermarsi lo studio di una figura della letteratura italiana tanto affascinante come quella di Dante. Per i docenti che vorranno partecipare alla quinta edizione della “Scuola estiva nazionale Dante per la scuola”, mancano solo dieci giorni per potersi iscrivere.

I Percorsi di innovazione didattica sono promossi dal MIM Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Siena. L’iniziativa propone momenti di formazione e ricerca su Dante, con relazioni scientifiche, laboratori didattici e visite guidate.

La Scuola estiva si svolgerà interamente in presenza nelle due sedi delle università organizzatrici.

Ci aspetta un luglio davvero interessante. Possono essere ammessi alla Scuola estiva i docenti della scuola secondaria di secondo grado abilitati nelle classi di concorso: A-11 Discipline letterarie e latino, A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-13 Discipline letterarie, latino e greco.