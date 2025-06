Domani, 22 giugno 2025, dalle ore 10:30 alle 14:30, il Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli si trasformerà in un luogo di festa, solidarietà e comunità grazie all’evento “Insieme al Parco”, organizzato dall’ I.C. De Curtis, Ragazzi d’Europa, insieme al Lions Club, San Sebastiano al Vesuvio – Distretto 108Ya.

La manifestazione, fortemente voluta da Giovanni Nappi e dalla Dirigente Scolastica Gabriella Giacon, ha un obiettivo di grande valore sociale: raccogliere fondi per sostenere una scuola di Limbiate , che da anni forma cani guida per persone non vedenti.

Una giornata pensata per famiglie e bambini, con animazione e pesca di beneficenza con tanti premi, il cui ricavato sarà destinato interamente alla causa solidale.

A rendere ancora più gustosa la giornata, sarà offerto a tutti i presenti un delizioso “cuoppo” di fritturine – zeppoline, panzarotti e altre specialità – grazie alla generosa collaborazione di COMM CAZZ COC, insieme alla pizza al taglio offerta dal Panificio “’O Pan e na vot” di Tavernanova, a cura di Salvatore Pispico.

L’evento si inserisce tra le attività trasversali del progetto “La Kasa di Tutti”, cofinanziato con fondi europei nell’ambito del PNRR – Avviso 2023, finalizzato al contrasto alla povertà educativa e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Una domenica all’aria aperta, nel cuore del Parco delle Chiocciole, per stare insieme, imparare il valore della solidarietà e costruire una comunità più inclusiva.