Con l’arrivo di giugno prende il via ufficialmente l’erogazione della Prestazione Universale INPS, nota anche come bonus anziani 2025. Si tratta di un nuovo sostegno economico pensato per le persone con almeno 80 anni e in condizioni di grave non autosufficienza.

Cos’è la Prestazione Universale e a quanto ammonta

L’importo può arrivare fino a 1.382 euro al mese, comprendendo anche la quota dell’indennità di accompagnamento, già prevista per chi necessita di assistenza continua. Il bonus integra tale assegno fino a un massimo di 850 euro aggiuntivi, per una misura complessiva a forte impatto sociale.

Chi ha fatto richiesta nei mesi precedenti potrà ricevere anche gli arretrati, a partire dal mese in cui è stata presentata la domanda.

Quando arriva il pagamento INPS: data e modalità

Il primo giorno utile per l’accredito sarà martedì 3 giugno 2025, poiché il 1° giugno (domenica) e il 2 giugno (Festa della Repubblica) non sono lavorativi. I pagamenti saranno scaglionati, in base all’ordine cronologico delle domande.

Modalità di pagamento: accredito o contanti

Conto corrente o carta: l’accredito avverrà in automatico dal 3 giugno sul conto corrente bancario, postale o su carta prepagata abilitata.

Contanti presso Poste: chi ha scelto il pagamento in contanti potrà ritirarlo agli sportelli postali, seguendo la turnazione alfabetica:

3 giugno: cognomi A–B

4 giugno: C–D

e così via

Importante: per legge, importi superiori a 1.000 euro non possono essere erogati in contanti, pertanto chi riceve il bonus massimo dovrà fornire un conto per l’accredito.

Requisiti per ottenere la Prestazione Universale

La misura è rivolta solo a chi rispetta tutti i seguenti criteri:

Età pari o superiore a 80 anni

Condizioni di grave disabilità e necessità di assistenza continua

Titolare dell’indennità di accompagnamento oppure in possesso dei requisiti sanitari previsti

ISEE sociosanitario annuo non superiore a 6.000 euro

Si tratta di una misura sperimentale, introdotta per rafforzare il sostegno agli anziani fragili e alle loro famiglie.

Arretrati e documenti da presentare all’INPS

L’INPS riconosce gli arretrati solo a partire dal mese in cui è stata presentata la domanda.

Per ricevere la quota aggiuntiva, è necessario inviare all’INPS i giustificativi delle spese sostenute per l’assistenza (es. buste paga di badanti, fatture di cooperative, ricevute), entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda.

In sintesi: cosa sapere sulla Prestazione Universale INPS

Elemento Dettagli

Data primo pagamento 3 giugno 2025

Importo massimo mensile 1.382 euro

Modalità di pagamento Accredito su conto / contanti (max 1.000€)

Requisiti Età ≥ 80, grave disabilità, ISEE ≤ 6.000€

Arretrati Da mese di domanda, con documentazione

Documenti richiesti ISEE sociosanitario, spese assistenza