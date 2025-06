L’Istituto Tumori di Napoli, in Campania, ha indetto un concorso pubblico finalizzato alla formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a 10 infermieri, con inquadramento nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 9 luglio 2025. Di seguito sono illustrati, in modo chiaro e ordinato, i requisiti richiesti, le modalità di selezione, le istruzioni per la candidatura, il bando da scaricare e altri dettagli utili.

Requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, come stabilito dalla normativa vigente. In particolare:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego presso pubblica amministrazione per motivi disciplinari o per produzione di documentazione falsa;

non avere superato il limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.

In aggiunta, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

Laurea triennale in Infermieristica (classe L/SNT01), Diploma Universitario di Infermiere o altro titolo equipollente secondo la normativa vigente;

iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri.

Modalità di selezione

La selezione non prevede prove scritte o orali. La graduatoria degli idonei sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati. La Commissione dispone di un totale di 40 punti, così suddivisi:

Titoli di carriera: fino a 10 punti;

Titoli accademici e di studio: fino a 5 punti;

Pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 5 punti;

Curriculum formativo e professionale: fino a 20 punti.

Pertanto, è fondamentale presentare una documentazione completa e coerente con il profilo professionale richiesto.

Come inviare la domanda

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio del 9 luglio 2025, accedendo al portale indicato nel bando ufficiale.

Per compilare la domanda è necessario:

accedere tramite SPID;

indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Chi non ne è in possesso può attivarla rapidamente online, anche da dispositivi mobili.

Si consiglia di completare la procedura con largo anticipo rispetto alla scadenza, per evitare problemi tecnici o ritardi nell’invio.

Bando ufficiale

Per tutti i dettagli si invita a consultare il bando di concorso completo, pubblicato sul portale inPA. Il documento è disponibile in formato PDF e contiene tutte le informazioni relative ai criteri di selezione, alla documentazione richiesta e ai riferimenti normativi.