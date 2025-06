A partire da giugno 2025, gli anziani non autosufficienti con almeno 80 anni potranno accedere alla nuova Prestazione Universale INPS, un’indennità mensile che può arrivare fino a 850 euro. Questa misura rappresenta un importante sostegno economico per le famiglie con membri anziani in condizioni di grave fragilità.

Cos’è la Prestazione Universale INPS

La Prestazione Universale è una novità assoluta nel panorama del welfare italiano. Si rivolge esclusivamente a:

Over 80 non autosufficienti

Titolari dell’indennità di accompagnamento

Con ISEE sociosanitario inferiore a 6.000 euro

Con necessità di assistenza grave (accertata da valutazioni sanitarie e sociali)

Struttura del bonus

L’indennità si compone di due parti:

Quota fissa pari all’indennità di accompagnamento:

542,02 euro al mese nel 2025

Assegno integrativo:

Fino a 307,98 euro mensili

Destinato a coprire spese per assistenza domiciliare o servizi qualificati

Il totale mensile può raggiungere 850 euro, offrendo un aiuto concreto a chi ha bisogno di assistenza quotidiana.

A chi spetta il bonus anziani 2025

Per ottenere la Prestazione Universale INPS, il richiedente deve:

Avere 80 anni compiuti

Essere in condizioni di non autosufficienza certificata

Ricevere già l’indennità di accompagnamento

Avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro

Questi criteri garantiscono che il bonus venga destinato alle fasce più fragili della popolazione anziana.

Risorse disponibili e platea prevista

Il Governo ha stanziato 250 milioni di euro all’anno per il biennio 2025-2026. Si prevede che la misura possa aiutare circa 25.000 anziani all’anno, con un impatto concreto sulle famiglie italiane che affrontano costi elevati per l’assistenza personale.

Come fare domanda per la Prestazione Universale INPS

La richiesta del bonus pensionati 2025 potrà essere effettuata:

Online, tramite il portale ufficiale dell’INPS

Oppure attraverso i patronati abilitati

Documentazione necessaria

Per accedere al beneficio sarà necessario presentare:

Certificazioni mediche che attestino la non autosufficienza

ISEE sociosanitario aggiornato

Eventuale documentazione aggiuntiva relativa all’assistenza in corso

Una valutazione multidimensionale del bisogno sarà effettuata per garantire l’assegnazione equa ed efficace del contributo.