Un tragico incidente stradale si è verificato sull’autostrada A3, nel tratto compreso tra i caselli di Pompei e Castellammare di Stabia, in direzione Napoli. La vittima è Pasquale Cavallaro, 61 anni, residente a Castellammare di Stabia e dipendente della società Salerno Pulita.

Lo schianto dopo il turno di lavoro

L’uomo era di ritorno da un turno notturno insieme a un collega, G.A., 65 anni, anch’egli dipendente della stessa azienda. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, di proprietà di G.A., che aveva ceduto il volante a Cavallaro per via della stanchezza.

Nei pressi di un’auto in panne, la Panda si è scontrata violentemente con un mezzo di soccorso prima di finire contro il guardrail. L’impatto è stato devastante: Pasquale Cavallaro è morto sul colpo.

Feriti il collega e un soccorritore

G.A., il collega che viaggiava con la vittima, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Lievemente ferito anche uno dei soccorritori presenti a bordo del furgone, coinvolto nel sinistro.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.

Aperta un’inchiesta dalla Procura

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause dell’incidente. La salma di Pasquale Cavallaro è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Il cordoglio della società Salerno Pulita

Profondo cordoglio è stato espresso dalla società Salerno Pulita, che in una nota ufficiale ha dichiarato:

«A nome di tutti i dipendenti e dell’amministrazione, esprimiamo il nostro dolore per la scomparsa del collega Pasquale Cavallaro.»