Grave incidente stradale sulla Strada Statale Casilina, nei pressi del caseificio Sorì, nel territorio del comune di Teano, in provincia di Caserta. A perdere la vita un uomo di 50 anni, residente nella zona dell’Agro Caleno, alla guida di un autocarro Iveco.

Il ribaltamento dell’autocarro e il tamponamento

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante si sarebbe ribaltato ai margini della carreggiata per cause ancora da accertare. All’interno del veicolo si trovavano anche quattro operai, tutti rimasti feriti nell’impatto, fortunatamente in maniera non grave.

Coinvolta anche un’altra vettura, sopraggiunta subito dopo: il conducente è rimasto ferito a seguito di un violento tamponamento con il mezzo ribaltato.

Interventi e accertamenti

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il traffico lungo la Casilina ha subito forti rallentamenti per diverse ore.