Grave incidente stradale lungo la Statale 90 nel territorio di Mirabella Eclano, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Tre feriti, tra cui una donna in gravidanza

Lo schianto ha coinvolto due autovetture condotte da un uomo di 36 anni e da un altro di 25 anni. Ad avere la peggio quest’ultimo, trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Il conducente dell’altra vettura e la passeggera, una donna in gravidanza, sono invece accompagnati al presidio ospedaliero di Ariano Irpino. Nessuno dei feriti risulta essere in pericolo di vita, ma l’allarme resta alto per la donna incinta, sottoposta ad accertamenti precauzionali.

Indagini in corso sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile, per i rilievi del caso. Gli investigatori stanno ricostruendo con esattezza la dinamica del violento impatto frontale, che ha temporaneamente bloccato il traffico lungo la statale.