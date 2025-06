Grave incidente sulla superstrada Salerno-Avellino, pochi chilometri dopo lo svincolo di Baronissi. Coinvolti nello scontro tre automobili e un camion. Il bilancio è pesante: due bambine e una donna incinta risultano gravemente ferite.

Bambine in codice rosso: trasportate d’urgenza

Le due minori hanno riportato traumi cranici e sono state soccorse in condizioni critiche. Entrambe sono state trasportate in codice rosso presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove sono attualmente sotto stretta osservazione.

Anche una donna in stato di gravidanza è rimasta seriamente ferita. I sanitari hanno disposto il trasferimento immediato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Tre feriti in codice giallo

Oltre alle persone in condizioni più gravi, l’incidente ha causato anche tre feriti politraumatizzati, classificati in codice giallo. Due di loro sono stati portati all’ospedale di Salerno, mentre un terzo è stato trasferito a Cava de’ Tirreni.

Maxi intervento dei soccorsi sulla superstrada

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, tra cui quelle delle postazioni India Mercato San Severino, Bravo 1 e Bravo 2, Alfa Solidarietà di Fisciano e la Croce Bianca territoriale. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Traffico bloccato e lunghe code

A causa dell’impatto e delle operazioni di soccorso, il traffico sulla Salerno-Avellino ha subito rallentamenti significativi. Si sono formate lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. La circolazione è stata parzialmente ripristinata solo dopo alcune ore.