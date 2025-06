Tragedia nella notte a Gragnano, in provincia di Napoli. Catello Dello Ioio, 46 anni, residente a Casola di Napoli, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo mentre era alla guida della sua moto, una Honda Transalp.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Castello, una strada nota per essere stretta, con curve impegnative e pavimentazione in sampietrini. È qui che il motociclista sarebbe andato a sbattere contro un muro, perdendo la vita sul colpo.

L’incidente intorno alle 2 del mattino: nessun altro veicolo coinvolto

Il sinistro si è verificato intorno alle 2 del mattino, lungo il tratto che conduce verso l’antico borgo della cittadina. Le condizioni della strada – scarsa illuminazione, fondo irregolare e conformazione tortuosa – potrebbero aver influito in maniera decisiva sulla dinamica dello schianto.

Dalle prime verifiche dei Carabinieri, non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Si ipotizza che la moto abbia perso aderenza, facendo perdere il controllo a Dello Ioio, che non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con il muro laterale.

Inutili i soccorsi: la vittima è deceduta sul colpo

All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il decesso è avvenuto con ogni probabilità sul colpo, a causa dei traumi riportati. Dopo i rilievi da parte delle forze dell’ordine, la salma è stata restituita alla famiglia per l’organizzazione dei funerali.