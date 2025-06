Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Poggiomarino, in provincia di Napoli. A perdere la vita è stato Carmine Vitolo, 55 anni, dipendente di un’azienda attiva nel settore del trasporto su strada. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre stava effettuando lo scarico di alcune merci in via Arcivescovo D’Ambrosio.

L’impatto al suolo è stato violento e purtroppo fatale. I soccorsi, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro, incaricati di avviare gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Al momento sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità o violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Procura potrebbe disporre accertamenti medico-legali nelle prossime ore.

Questo tragico evento riaccende i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro, ancora troppo spesso trascurata, soprattutto nei settori a maggiore rischio come quello della logistica e del trasporto merci.