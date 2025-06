Una tragedia sconvolge la città di Aversa. Nella notte appena trascorsa, un gravissimo incidente stradale avvenuto in via Di Jasi è costato la vita a Giuseppe Serbolloni, giovane di soli 21 anni, originario di Aversa e residente a Lusciano.

L’amico in condizioni critiche

Giuseppe non era solo: con lui viaggiava un coetaneo, rimasto gravemente ferito nello schianto. Il ragazzo è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche e verrà trasferito in un centro specializzato per ricevere cure adeguate.

Il dolore del sindaco: “Una ferita per tutta la città”

A manifestare il dolore dell’intera comunità è stato il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, che ha condiviso un messaggio sui social:

«Un dolore profondo per la nostra città, che oggi si stringe nel cordoglio. Affidiamo il giovane ferito alle mani dei medici e, per chi crede, anche alla forza della preghiera.»

L’intera cittadinanza è scossa dalla notizia, con messaggi di cordoglio e commozione che si susseguono sui social.