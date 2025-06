Un grave lutto ha colpito il mondo del soccorso sanitario: Carmine Alfano, 43 anni, originario di Pellezzano e operatore del 118 in servizio presso la Misericordia di Afragola, è morto in un tragico incidente all’interno della galleria che collega Agerola a Castellammare di Stabia.

Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia stabiese, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava senza impattare contro altri veicoli. Proprio per l’assenza di segni di collisione, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un malore improvviso. La Procura di Torre Annunziata ha comunque disposto l’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso.

Alfano, molto conosciuto e stimato tra i colleghi, era il conducente dell’auto medica in dotazione alla Misericordia di Afragola. L’associazione lo ha ricordato con un post commosso:

«Il nostro gigante buono, sempre gentile e sorridente. È difficile realizzare che questa tragedia sia realtà. Ci ha lasciati tutti con il cuore colmo di dolore».

La comunità del soccorso e tantissimi amici si stringono attorno alla famiglia di Carmine, figura amata e apprezzata per la sua professionalità e umanità. Un uomo sempre pronto ad aiutare gli altri, che ha perso la vita proprio mentre era in sella a quella moto che amava.