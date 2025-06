Ancora un grave incidente sulle strade del salernitano. Nel pomeriggio di oggi, in località Spineta, a ridosso della litoranea di Battipaglia, si è verificato uno scontro tra due automobili che ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui una ragazza di appena 14 anni.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, il sinistro sarebbe avvenuto a seguito di una manovra errata o azzardata compiuta da uno dei due conducenti, anche se la dinamica esatta è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Lo scontro è stato violento e ha coinvolto frontalmente o lateralmente le due vetture, entrambe rimaste gravemente danneggiate nell’impatto.

Le condizioni dei feriti

Tutti i coinvolti sono soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l’ospedale locale per ricevere le cure necessarie. Le prognosi variano tra i 20 e i 30 giorni, ma fortunatamente nessuno sembrerebbe in pericolo di vita.

Particolare preoccupazione ha destato la condizione della ragazza 14enne, che è stata affidata alle cure dei medici pediatri per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni cliniche.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno ora procedendo alla raccolta di testimonianze e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza eventualmente presenti in zona, al fine di accertare le responsabilità dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la possibile violazione del codice della strada da parte di uno dei due automobilisti.