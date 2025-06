Una tragedia si è consumata in un fondo agricolo di Sant’Agata sui Due Golfi, dove Pasquale De Angelis, 65 anni, è stato ritrovato senza vita dopo aver segnalato un incendio. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

L’incendio e la scomparsa

L’allarme è scattato nella giornata di domenica: De Angelis aveva segnalato al proprietario del fondo agricolo la presenza di un incendio nel terreno confinante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che sono riusciti a domare le fiamme, ma senza accorgersi della presenza dell’uomo.

Ore dopo, preoccupata per la sua assenza, la moglie ha dato l’allarme. Le ricerche sono ripartite e il corpo di Pasquale è ritrovato nel fondo vicino, rannicchiato vicino a un muretto, con ustioni visibili alle braccia. Era già senza vita.

Indagini in corso: si ipotizza la morte sul lavoro

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. Attualmente non ci sono indagati, ma la Procura non esclude che possa trattarsi dell’ennesimo caso di morte sul lavoro.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Massa Lubrense, che hanno effettuato i primi rilievi sul posto. L’uomo potrebbe essere rimasto intossicato o colpito da un malore durante l’incendio.