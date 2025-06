Tragedia all’alba in provincia di Napoli. Un incendio è divampato in un’abitazione di corso Europa, nel comune di Saviano, causando la morte di un uomo di 55 anni. La madre 77enne e il fratello 58enne sono stati messi in salvo dai soccorritori.

L’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato nelle prime ore di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e i vigili del fuoco. Le fiamme, ancora in fase di spegnimento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, si sono propagate all’interno dell’abitazione sviluppandosi presumibilmente dal piano superiore, dove si trovava il 55enne deceduto.

Madre e figlio, che abitavano al piano terra, sono stati salvati in tempo e affidati alle cure del personale sanitario.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

I carabinieri stanno effettuando i rilievi tecnici per accertare le cause dell’incendio e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.