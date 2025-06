Un grave incendio è divampato questa mattina, mercoledì 4 giugno, in un edificio dell’Università degli Studi della Tuscia, nella zona del Riello, a pochi passi dal Tribunale di Viterbo.

Le fiamme hanno interessato un’ala della Facoltà di Agraria, provocando una colonna di fumo denso e nero visibile da diverse zone della città. La dinamica del rogo è ancora da chiarire, ma secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle ore 10.

Vigili del fuoco sul posto

Sul luogo dell’incendio sono in arrivo diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma l’area è stata interdetta al traffico e ai pedoni per precauzione.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Non si esclude nessuna ipotesi, dall’origine accidentale a quella legata a un possibile corto circuito o malfunzionamento tecnico.