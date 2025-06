Tragedia all’alba in corso Europa a Saviano, dove un violento incendio ha devastato un’abitazione, provocando la morte di Carmine Napolitano, 55 anni. L’uomo si trovava all’interno dell’edificio al momento dello scoppio del rogo ed è ritrovato privo di vita all’interno di un bagno al piano superiore, dove probabilmente si era rifugiato nel tentativo di sfuggire al fumo e alle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima potrebbe essere rimasta intossicata dal fumo prima che le fiamme lo raggiungessero, rendendo vano ogni tentativo di fuga.

Soccorsi immediati – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della sezione radiomobile di Nola, che sono riusciti a mettere in salvo gli altri due occupanti dell’abitazione: la madre di Carmine, 87 anni, e il fratello maggiore, di 58. Entrambi sono trasportati d’urgenza in un ospedale di Napoli, in condizioni critiche per intossicazione da fumo.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio si sono protratte per diverse ore, con il supporto dei sanitari del 118.

Indagini in corso – L’intera area è transennata per consentire i rilievi da parte delle autorità. Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora accertate: si ipotizza che il rogo sia partito proprio dal piano superiore, ma non si esclude alcuna pista, inclusi un guasto elettrico o un incidente domestico.

Nel quartiere, l’atmosfera è di profondo cordoglio: numerosi residenti si sono radunati in strada, ancora scossi per quanto accaduto.