Un vasto incendio è divampato poche ore fa all’interno dell’isola ecologica gestita dalla ditta Velia Ambiente a Santa Maria la Carità, nel Napoletano. La colonna di fumo, densa e scura, è visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Allarme per i fumi: intervengono i soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, insieme alla protezione civile e alle forze dell’ordine, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il sindaco Giosuè D’Amora, attraverso un comunicato ufficiale, ha invitato tutta la popolazione a chiudere porte e finestre, e a non sostare all’aperto, al fine di evitare l’esposizione ai fumi potenzialmente tossici.

“A causa di un incendio in corso – ha scritto il primo cittadino – si invita tutta la cittadinanza a chiudere i balconi per evitare di respirare il fumo.”

Cause ancora da accertare

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma si teme possa trattarsi di materiale plastico o rifiuti speciali andati in fiamme. L’area interessata è un punto di stoccaggio rifiuti, il che rende più complesso l’intervento e aumenta i rischi ambientali.