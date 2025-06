L’evento si è svolto ieri, venerdì 27 giugno, presso la Sala Giunta di palazzo San Giacomo , in un contesto di forte sinergia con il Comune di Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi , e con l’Assessorato al Turismo, retto dalla senatrice T eresa Armato.

Il Premio Donna e Ospitalità rappresenta un riconoscimento speciale alle professioniste e non professioniste del settore ricettivo e dell’ospitalità che si sono distinte per la qualità dell’accoglienza, la cura del dettaglio e il rispetto dei principi di sostenibilità.

Il presidente di Abbac, Agostino Ingenito , ha sottolineato come nel contesto napoletano e campano si registri una presenza femminile molto significativa nel settore dell’ ospitalità con un’alta percentuale di imprese e attività gestite da donne, spesso a conduzione familiare o come professioniste autonome.

Queste donne sono motore di innovazione e di crescita, contribuendo in modo determinante allo sviluppo sostenibile del turismo locale, superando le sperequazioni di genere e rafforzando l’economia delle famiglie campane”, ha dichiarato Ingenito. Inoltre, quest’anno è stata istituita una sezione speciale del Premio dedicata alle professioniste che si sono distinte per il loro apporto significativo allo sviluppo turistico, alla valorizzazione culturale e alla promozione di pratiche sostenibili nelle destinazioni campane.

Un riconoscimento che mira a valorizzare il ruolo delle donne come motore di innovazione e di crescita nel settore turistico, contribuendo alla crescita di un turismo più responsabile e rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

L’evento di ieri ha testimoniato l’impegno di Abbac nel promuovere un settore ricettivo che si fonda su valori di qualità, sostenibilità e inclusione, elementi fondamentali per il futuro del turismo in Campania e in Italia.