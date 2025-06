Dopo una giornata segnata dalle polemiche, interviene l’avvocato della famiglia Carbonaro, Sergio Pisani, in merito al video circolato sui social in cui appare la madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato, accanto al creator Patrizio Chianese. Il venditore, noto online per la sua attività di street food, aveva realizzato un panino “in memoria” della ragazza, pubblicando il filmato sui propri canali.

Nonostante la successiva rimozione del video, il contenuto aveva già raggiunto ampia diffusione, generando indignazione e critiche.

L’avvocato Pisani ha spiegato il contesto dell’episodio, chiarendo che Fiorenza, madre della giovane vittima, “sta vivendo giorni di dolore profondo e confusione”, e che si era recata al chiosco solo per trovare un momento di sollievo. “Ogni angolo della casa le ricorda la figlia. Ieri ha deciso di uscire per respirare un po’ d’aria. Al chiosco, il venditore ha detto di conoscere Martina e di averla avuta come cliente. Queste parole, in quel momento, le hanno dato un senso di conforto”, ha raccontato il legale.

Tuttavia, la signora si è accorta solo in parte di essere ripresa. “Era chiaramente in uno stato di fragilità emotiva – aggiunge Pisani – ma ciò nonostante, il venditore ha scelto di registrare e pubblicare quel momento sui social, presumibilmente alla ricerca di visibilità, senza aver mai ottenuto un consenso”.

Appena venuta a conoscenza del video, la famiglia ha chiesto la sua immediata rimozione. La stessa madre, non appena lo ha visto, ha espresso il proprio sgomento.

“Chiediamo rispetto per il dolore privato – conclude Pisani – e un comportamento responsabile da parte di tutti. Non si può trasformare la sofferenza di una madre, ancora in stato confusionale, in un contenuto social da diffondere online”.