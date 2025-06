“Poniamo finalmente termine al vergognoso fenomeno dei diplomifici”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “chi pensa di poter comprare un titolo di studio deve sapere che lo Stato non resterà più a guardare. Con le misure approvate dal Parlamento, imponiamo regole chiare, controlli stringenti e tolleranza zero per un’istruzione di qualità. Vogliamo una scuola in cui ogni diploma sia frutto di impegno e competenze reali. Parallelamente, portiamo avanti una serie di interventi concreti: sosteniamo le famiglie in difficoltà incrementando i fondi per l’acquisto dei libri di testo, promuoviamo l’internazionalizzazione degli ITS. Diamo risposta alle legittime aspettative degli idonei nei concorsi per docenti; aumentiamo la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici; liberiamo risorse per Enti locali al fine di reinvestirle in scuole più sicure e investiamo nello sviluppo degli asili nido. Infine, estendiamo la carta docenti ai supplenti con incarico fino al 31 agosto. Questa è la nostra idea di Paese: un’Italia che non lascia indietro nessuno, che investe sui giovani, promuove il merito, tutela la legalità, valorizza chi vi lavora. E su questa strada andremo avanti, con coraggio e determinazione”.

Le dichiarazioni a caldo del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, in merito al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 45/2025, dedicato alle “Disposizioni urgenti di attuazione delle misure del PNRR in materia di istruzione e merito e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.