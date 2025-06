Oggi partecipa anche Marianna Salierno al funerale di Martina Carbonaro, la giovanissima studentessa 14enne di Afragola uccisa dal fidanzato a colpi di pietra. A questo proposito il consigliere del Comune di Afragola, nonché consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega alla scuola, ha lanciato un appello puntato alla prevenzione dell’ormai dilagante piaga del femminicidio. « Martina è stata uccisa mentre era nel pieno del suo percorso di crescita verso l’emancipazione – le parole di Salierno – per cui basta indugi: scuola, famiglia e associazioni devono fare rete per un’educazione sentimentale in grado di prevenire il peggio».

«La scuola e gli enti locali – aggiunge l’esponente del Movimento Cinque Stelle – devono coordinarsi coinvolgendo i ragazzi e le loro famiglie allo scopo di mettere in campo in modo costante iniziative pedagogiche volte a seguire la formazione sentimentale dei giovani »